Молодые активисты и общественники со всей страны встретились в Петербурге

Санкт-Петербург — не только культурная столица, но и родина отечественного парламентаризма. Здесь была утверждена Государственная дума, разместившаяся в Таврическом дворце.

Накануне, что символично, в стенах дворца состоялся форум «Молодежь — конкурентное преимущество России», его провела Палата молодых законодателей при Совете Федерации.

Десятки молодых людей со всей страны — депутаты, общественники, волонтеры, лидеры молодежных движений — в живом формате обсудили проблемы современной молодежи: чем живут в регионах, какие проблемы волнуют молодые умы.

Тереза Геворгян — волонтер-спасатель из Кемеровской области. Говорит, что помогать людям взялась еще в студенчестве, не могла просто так пройти мимо беды. Сегодня девушка является координатором региональных отделений Сибири и Дальнего Востока Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Ребята помогают бороться с последствиями пожаров, сажают деревья, разгребают завалы после паводков и разрушений. Тереза уверена, что имя человека напрямую влияет на его судьбу.

«У нас огромная команда, мы работаем по всей России, у нас больше 8000 студентов-спасателей, более 64 регионов имеют свои отделения. Мы всегда приходим на помощь всем, работали во время пандемии в том числе. <…> Меня зовут Тереза, и мне кажется, что имя очень сильно влияет на человека, и мое имя повлияло на меня. Я всегда помогаю людям, даже тогда, когда они не просят об этом. Пришла в спасательное направление пять лет назад и к этому моменту влюбилась в это направление так, что уже не вижу себя без спасательного направления», — делится волонтер.

В этом году Палата молодых законодателей отмечает юбилей — десять лет. Она была создана по инициативе Валентины Матвиенко как молодежная модель Совета Федерации.

За это время было реализовано огромное количество проектов. Например, надбавки за работу в «красных зонах» получили студенты-волонтеры медицинских вузов. Силами молодых законодателей появился закон о молодежной политике, который до этого не принимали на федеральном уровне более 25 лет. Также был изменен закон о дополнительных выплатах детям-сиротам, которые в летний период подработок лишались региональных или городских надбавок.

«Очень сильно, даже за последние пять лет, поменялась электоральная ориентированность нас всех. Мы стали больше думать о том, что будет дальше, мы стали больше смотреть на другие регионы, на другие государства, мы стали больше заботиться об экологии своего города, мы стали больше думать о том, как будут жить наши дети. <…> И как раз-таки те меры поддержки, которые сейчас развиваются в рамках закона федерального — молодые педагоги, поддержка из федерального уровня идет, молодые ученые, молодые предприниматели, которые хотят развиваться и быть легализованными в своей индустрии. Очень много ребят, которые занимаются бизнесом в 16 лет, они хотят быть легализованными и иметь право зарабатывать деньги официально. Сегодняшняя молодежь — классная, крутая и яркая», — уверен Александр Сапронов, председатель Палаты молодых законодателей при Совете Федерации.

Форум «Молодежь — конкурентное преимущество России» уже третий по счету. О том, что обсуждала молодежь России, рассказал организатор мероприятия, председатель комитета по спорту и молодежной политике Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Дмитрий Бубнов.

«Во-первых, хорошо, что мы собираемся уже не в режиме онлайн, а офлайн. Живого общения очень не хватает. И те практики, которые привозят, мы можем их уже детально разобрать и проработать. Потому что в Интернете, вы сами понимаете, обсудили, задали вопросы — и все. Многие даже фокус внимания теряют во время этих выступлений. Здесь мы уже можем посидеть, пообщаться, создать рабочие группы. <…> «Мы сделали четыре основных направления, которые очень волнуют молодежь, которые связаны с обыденными темами и в то же время нуждаются в законотворческих инициативах, в проектах, для того, чтобы мы могли их обсудить. После этого мы готовим резолюции и уже совместно со старшими товарищами принимаем решение, куда двигаться», — рассказывает Дмитрий.

Здравоохранение, экономические блоки, цифровую культуру и роль молодежи в соцпространстве обсудили участники встречи.

Это отличный обмен опытом, мнениями, идеями, из которых рождается конкретная польза для регионов, городов и даже маленьких сел огромной России.