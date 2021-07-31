Британские и немецкие ученые назвали еще один признак деменции

Москва, 31 июля. Проблемы со слухом, от которых по всему миру страдают миллионы людей, могут говорить о серьезном заболевании мозга, считают ученые.

Пациенты, испытывающие трудности со слухом, чаще оказываются в группе риска тех, кто подвержен деменции. Внимание на это обратили специалисты из Университета Оксфорда и Университета Гамбурга. Результаты своей работы они опубликовали в профильном издании Science Alert.

Ученые из Великобритании и Великобритании провели ряд экспериментов. Благодаря им удалось доказать, что у добровольцев с плохим слухом вдвое повышался риск развития слабоумия. Специалисты связали это с угасанием мозговой активности.

В ходе исследования также удалось установить: использование слуховых аппаратов в виде наушников и берушей способно снизить риск развития болезней мозга. Это происходит за счет того, что устройства не только помогают лучше слышать, но и заставляют организм работать более активно.