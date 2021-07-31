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Химик рассказал, что ученые из России научили лекарства «бить по болевым точкам»
Общество
Химик рассказал, что ученые из России научили лекарства «бить по болевым точкам»
pixabay.com

Москва, 31 июля. Российским исследователям удалось научить лекарственные препараты адресной доставке необходимых веществ, заявил профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга.

Внезапное появление в мире коронавирусной инфекции ударило по всем сферам жизни людей. Новая пандемия показала, что российскую медицину необходимо выводить на новый, более высокий уровень, добавил Мажуга во время круглого стола «Перспективы развития наномедицины».

Ученый отметил, что на сегодняшний день одной из задач, которые стоят перед медициной, является повышение качества и доступности врачебной помощи. Важно сделать эту систему не только удобной для использования, но и приносить в нее новые технологии, добавил Мажуга. Одной из них, по его словам, является адресная доставка лекарств.

«В нее входят три компонента: магнитные частицы, действующее вещество и его блокатор. Магнитные частицы являются носителями лекарства, действующее вещество – это лекарство, которое должно быть доставлено к больным тканям, а блокатор призван подавлять его действие в процессе доставки», — заявил он.

Не так давно британские ученые спрогнозировали появление смертоносного штамма коронавируса. По их словам, от него может погибнуть каждый третий заразившийся.

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лекарства коронавирус COVID-19 мажуга
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