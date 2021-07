Дуэйн «Скала» Джонсон показал отрывок из приключенческой комедии «Круиз по джунглям»

Лос-Анджелес, 31 июля. Голливудский актер Дуэйн «Скала» Джонсон принялся активно продвигать фильм «Круиз по джунглям». Первые дни проката приключенческой картины оказались провальными.

В российский прокат комедийный фильм Disney «Круиз по джунглям» вышел в четверг, 29 июля. Для многих зрителей и критиков лента оказалось полным разочарованием. Уже посмотревшие картину отмечают, что «Круиз по джунглям» может понравиться детям, однако взрослые увидят лишь картонных персонажей и предсказуемую историю. Первыми днями проката осталась недовольна студия Disney — компания явно рассчитывала на большую кассу. Поэтому продюсеры решили привлечь актеров для продвижения картины.

Так, исполнитель главной роли Дуэйн «Скала» Джонсон опубликовал в своем Twitter-аккаунте отрывок из фильма. Он заявил, что публикуют фрагмент «эксклюзивно для своих фанатов».

Enjoy your EXCLUSIVE FIRST LOOK at our massive and fun opening scene setting us up for our wild adventure down the Amazon!



Playing in THEATERS worldwide and IN YOUR LIVING ROOMS on @disney+ TONIGHT!!