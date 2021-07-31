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Дуэйн «Скала» Джонсон показал отрывок из приключенческой комедии «Круиз по джунглям»

  /   Обновлено: 31 июля 2021 10:11
Общество
Дуэйн «Скала» Джонсон показал отрывок из приключенческой комедии «Круиз по джунглям»
flickr.com  /  Eva Rinaldi

Лос-Анджелес, 31 июля. Голливудский актер Дуэйн «Скала» Джонсон принялся активно продвигать фильм «Круиз по джунглям». Первые дни проката приключенческой картины оказались провальными.

В российский прокат комедийный фильм Disney «Круиз по джунглям» вышел в четверг, 29 июля. Для многих зрителей и критиков лента оказалось полным разочарованием. Уже посмотревшие картину отмечают, что «Круиз по джунглям» может понравиться детям, однако взрослые увидят лишь картонных персонажей и предсказуемую историю. Первыми днями проката осталась недовольна студия Disney — компания явно рассчитывала на большую кассу. Поэтому продюсеры решили привлечь актеров для продвижения картины.

Так, исполнитель главной роли Дуэйн «Скала» Джонсон опубликовал в своем Twitter-аккаунте отрывок из фильма. Он заявил, что публикуют фрагмент «эксклюзивно для своих фанатов».

«Это масштабная и веселая сцена из начала фильма, которая готовит нас к дикому приключению вниз по Амазонке!» — подписал ролик голливудский актер.

Сюжет фильма разворачивается вокруг британской исследовательницы Лили Хоутон (Эмили Блант). Она отправляется в леса Амазонии, чтобы найти лепестки древа жизни. Согласно поверью, эти лепестки способны излечить любую болезнь. В опасном приключении компанию Хоутон составят ее брат Макгрегор (Джек Уайтхолл) и капитан круизного парохода Фрэнк (Дуэйн Джонсон).

Перед премьерой «Круиза по джунглям» в Сети появились первые отзывы профессиональных критиков. Многие эксперты назвали картину «посредственной» и посоветовали не тратить время на поход в кино.

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