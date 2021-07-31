Дуэйн «Скала» Джонсон показал отрывок из приключенческой комедии «Круиз по джунглям»

Лос-Анджелес, 31 июля. Голливудский актер Дуэйн «Скала» Джонсон принялся активно продвигать фильм «Круиз по джунглям». Первые дни проката приключенческой картины оказались провальными.

В российский прокат комедийный фильм Disney «Круиз по джунглям» вышел в четверг, 29 июля. Для многих зрителей и критиков лента оказалось полным разочарованием. Уже посмотревшие картину отмечают, что «Круиз по джунглям» может понравиться детям, однако взрослые увидят лишь картонных персонажей и предсказуемую историю. Первыми днями проката осталась недовольна студия Disney — компания явно рассчитывала на большую кассу. Поэтому продюсеры решили привлечь актеров для продвижения картины.

Так, исполнитель главной роли Дуэйн «Скала» Джонсон опубликовал в своем Twitter-аккаунте отрывок из фильма. Он заявил, что публикуют фрагмент «эксклюзивно для своих фанатов».

«Это масштабная и веселая сцена из начала фильма, которая готовит нас к дикому приключению вниз по Амазонке!» — подписал ролик голливудский актер.

Enjoy your EXCLUSIVE FIRST LOOK at our massive and fun opening scene setting us up for our wild adventure down the Amazon!



Playing in THEATERS worldwide and IN YOUR LIVING ROOMS on @disney+ TONIGHT!! ????????????????#JUNGLECRUISE ???????????????????? pic.twitter.com/MI4wuHrOJM — Dwayne Johnson (@TheRock) July 29, 2021

Сюжет фильма разворачивается вокруг британской исследовательницы Лили Хоутон (Эмили Блант). Она отправляется в леса Амазонии, чтобы найти лепестки древа жизни. Согласно поверью, эти лепестки способны излечить любую болезнь. В опасном приключении компанию Хоутон составят ее брат Макгрегор (Джек Уайтхолл) и капитан круизного парохода Фрэнк (Дуэйн Джонсон).

Перед премьерой «Круиза по джунглям» в Сети появились первые отзывы профессиональных критиков. Многие эксперты назвали картину «посредственной» и посоветовали не тратить время на поход в кино.