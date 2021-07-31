COVID-19 для мозга сродни перенесенному инсульту: нейрохирург о последствиях болезни

Коронавирусная инфекция поражает не только легкие. К такому выводу пришли медики еще в начале пандемии. Однако коварная болезнь периодически мутирует и готовит новые сюрпризы для пациентов и врачей. Что нужно знать переболевшим COVID-19, корреспонденту ФАН рассказал главный нейрохирург Мордовии, руководитель регионального сосудистого центра Алексей Ховряков.

— Назовите самые частые и опасные осложнения, которые несет за собой коронавирусная инфекция.

— В первую очередь это тромбозы. Коронавирус влияет на свертывающую систему крови. Он является предрасполагающим фактором для таких грозных осложнений, как инсульт. То есть на фоне повышения давления нарушается вязкость крови, она становится густой. Соответственно, велик риск возникновения тромбозов. Доказано, что COVID-19 может вызывать микротромбозы сосудов головного мозга, которые не проявляются инсультами, но в то же время это — один из постковидных синдромов. Чем интересен данный вирус, если сравнивать с гриппом? Он тоже опасен. Но такого понятия, как постгриппозный синдром, нет.

— Как проявляется постковидный синдром?

— Постковидный синдром проявляется, как ни странно, не у пожилых, а у лиц молодого и среднего возраста. У них возникает нарушение когнитивно-мнестических функций. У человека снижается память, ухудшаются мыслительные процессы, замедляется реакция на восприятие. Возникает так называемая астения. Пациенты отмечают выпадение волос, но чаще всего появляются головные боли. А это уже проблемы с сосудами головного мозга. Возникает диссонанс, так как одни сосуды сужены, другие — расширены. Замедляется кровоток, возникает относительная ишемия головного мозга. Поэтому возникают головные боли. Ученые уже выяснили, что коронавирус средней степени тяжести для головного мозга несет такие же последствия, как перенесенный инсульт. Очень коварный вирус, который приобретает разную тропность в силу своего мутирования. К примеру, штаммы «Дельта», «Дельта плюс» поражают не только легкие, но и желудочно-кишечный тракт. Возникают гастриты, в последнее время многие люди жалуются на тошноту, рвоту, диарею.

— Нужно ли полное обследование организма после перенесенного заболевания?

— Все индивидуально, нет единых рекомендаций. У кого-то нарушения в работе организма быстрее проходят. Среди моих пациентов была женщина с поражением легких в 85%. Через два месяца КТ показало здоровую ткань без фиброза. У некоторых месяцами идет формирование фиброза, рассасывание очагов. «Матовые стекла» могут сохраняться и через полгода. Дальнейшее обследование зависит от симптоматики. Если мучает длительная головная боль, то необходимо УЗИ сосудов головного мозга. Если одышка, то нужно повторить компьютерную томографию. Общее обследование крови, биохимию — обязательно.

Личный архив Алексея Ховрякова /

— Чем опасен COVID-19 для тех, кто перенес инфаркт или инсульт?

— Реабилитационный потенциал таких пациентов гораздо ниже, чем у больных без инсульта. Процесс восстановления неврологических нарушений идет гораздо медленнее. Перенесенные инфаркт и инсульт означают поражение сосудистой системы. COVID-19 еще больше усложняет этот процесс. Плюс ко всему возникает риск повторного инсульта или инфаркта.

— Усложняет ли коронавирус восстановление человека после операции?

— Во время пандемии мы оперировали людей с аневризмами и гематомами на фоне повышения артериального давления. Несколько опухолей удалили у больных с COVID-19. Когда у пациента есть самостоятельное заболевание, а к нему присоединяется коронавирус, то в плане оперативного лечения становится проблематично, потому что есть нарушение свертываемости крови, дыхательной системы. В постоперационный период мы не можем гарантировать, что у больного не будет выраженной гипоксии.

— Как изменилась работа регионального сосудистого центра из-за пандемии?

— Больные, которые находятся сейчас у нас, — это очень тяжелый контингент. Все имеют, как правило, сахарный диабет, ожирение, к которым присоединяются коронавирус, инсульт или инфаркт. Это страшный «букет» болезней. Мы знаем, что сердечно-сосудистые заболевания и так занимают первое место по смертности. А с COVID-19 наши больные стали очень тяжелой группой для выздоровления, выхаживания, реабилитации.

Мы в режиме ковидного госпиталя работаем уже полтора года. Это совсем другой объем работы. Если раньше мы были только неврологами, нейрохирургами, сердечно-сосудистыми хирургами, то теперь мы в первую очередь инфекционисты. Плюс выполняем свою работу. Узкие специальности во всех госпиталях теряют в профессионализме, навыках. Если ты раньше делал 300 операций в год, то сейчас — всего 50. Есть риск потерять навыки в плане профподготовки, тяжело, но мы справляемся.