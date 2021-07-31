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Ученые из России предложили новое объяснение процессов рабочей памяти человека

  /   Обновлено: 31 июля 2021 10:09
Наука
Ученые из России предложили новое объяснение процессов рабочей памяти человека
pixabay.com

Москва, 31 июля. Российские ученые Центра нейроэкономики и когнитивных исследований ВШЭ раскрыли механизм формирования рабочей памяти человека.

Он связан с гамма-ритмами, то есть с электрическими колебаниями в мозге. Когда рабочая память удерживает информацию в отсутствие внешнего стимула, увеличивается интенсивность гамма-колебаний. То есть в этом процессе важна не только активность отдельных нейронов, но и коллективная ритмическая активность нейронных сетей.

Российские исследователи построили численную модель рабочей памяти. Она создана на основе связей, содержащих популяции нейронов. Нейронные сети переходят от фонового состояния к активному под действием короткого внешнего стимула. Для их активного состояния характерна метастабильность. Состояние устойчиво, если на входе нейроны получают одинаковый шумовой сигнал. Подача гамма-ритма повышает способность рабочей памяти удерживать информацию.

Американским ученым удалось установить, как потеря зубов связана с деменцией. В ходе исследования специалисты проанализировали данные более 34 тыс. человек. Потеря зубов негативно влияет на память и может спровоцировать деменцию.

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