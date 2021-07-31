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Эпическую историю зарождения Земли воссоздал программист в четырехминутном ролике
Общество
Эпическую историю зарождения Земли воссоздал программист в четырехминутном ролике
https://davidar.io  /  David A. Roberts

Москва, 31 июля. Программист Дэвид А. Робертс создал симуляцию эволюции Земли. В четырехминутном ролике он показал четыре миллиарда лет развития планеты.

Земля начала формироваться 4,5 млрд лет назад из сгустка расплавленной породы, в видеоролике показаны этапы развития планеты за четыре минуты. В видео ученый-компьютерщик показал, как формируется тектоника плит три миллиарда лет назад, и далее этапы по шкале эволюции. Он показал воду, континенты и планету, населенную людьми.

Программист показал климатические модели вокруг планеты, которые оказывают влияние на формирование рельефа и времен года. Робертс создавал симуляцию во фрагментных шейдерах GLSL, которые являются частью языка программирования графики OpenGL.

Человек оказывает на планету решающее воздействие и во многом сам виноват в формировании природных катастроф, считает главный научный сотрудник Института географии РАН, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки РФ, почетный работник охраны природы РФ Аркадий Тишков. Подробнее об этом ученый рассказал на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

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земля планета эволюция
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