Эпическую историю зарождения Земли воссоздал программист в четырехминутном ролике

Москва, 31 июля. Программист Дэвид А. Робертс создал симуляцию эволюции Земли. В четырехминутном ролике он показал четыре миллиарда лет развития планеты.

Земля начала формироваться 4,5 млрд лет назад из сгустка расплавленной породы, в видеоролике показаны этапы развития планеты за четыре минуты. В видео ученый-компьютерщик показал, как формируется тектоника плит три миллиарда лет назад, и далее этапы по шкале эволюции. Он показал воду, континенты и планету, населенную людьми.

Программист показал климатические модели вокруг планеты, которые оказывают влияние на формирование рельефа и времен года. Робертс создавал симуляцию во фрагментных шейдерах GLSL, которые являются частью языка программирования графики OpenGL.

Человек оказывает на планету решающее воздействие и во многом сам виноват в формировании природных катастроф, считает главный научный сотрудник Института географии РАН, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки РФ, почетный работник охраны природы РФ Аркадий Тишков. Подробнее об этом ученый рассказал на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».