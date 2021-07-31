Джоан Роулинг заняла второе место в рейтинге самых популярных зарубежных писательниц

Москва, 31 июля. Британка Джоан Роулинг, прославившаяся благодаря книгам о Гарри Поттере, оказалась в тройке самых популярных зарубежных писательниц современности.

Рейтинг составили по итогам исследования данных за последние десять лет. Первое место заняла американская писательница Анна Тодд, являющаяся автором серии книг «После» об отношениях скромной Тессы и самоуверенного Хардина. Эти произведения были экранизированы и не один раз становились бестселлерами New York Times.

«Второе место — у Джоан Роулинг, сочинившей сагу о Гарри Поттере», — сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса «ЛитРес».

На третьей строчке оказалась Э.Л. Джеймс, написавшая трилогию «50 оттенков». Кроме того, в первую пятерку вошли Элизабет Гилберт, прославившаяся благодаря произведениям «Есть, молиться, любить» и «Город женщин», а также автор романа «Щегол» Донна Тарт, считающаяся мастером детективной прозы.

По книгам Джоан Роулинг была выпущена целая серия фильмов. Звезды лент о Гарри Поттере говорили, что франшиза получит продолжение. Сыгравшая в экранизации Бонни Райт отмечала, что не хочет дальнейшего развития истории.