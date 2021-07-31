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Спасатели эвакуировали четырех туристов из Приэльбрусья
Общество
Спасатели эвакуировали четырех туристов из Приэльбрусья
Невские Новости  /  Валерия Петрик

Нальчик, 31 июля. Туристы застряли в горах, и спасателям пришлось эвакуировать их при помощи служебного вертолета.

Четыре туриста заблудились на перевале Койавганауш в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Их эвакуировали сотрудники спасательных служб.

Спасатели использовали вертолет, который прилетел на территорию альпинистского лагеря. Никому из эвакуированных не потребовалась помощь врачей. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщили представители управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

Еще одного человека спасли в Орле. Там сотрудники спецслужб вытащили из смотровой ямы мужчину, которому во время работы стало плохо.

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