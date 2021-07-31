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Четверо военнослужащих НМ ДНР погибли в результате обстрелов со стороны ВСУ
Армия
Четверо военнослужащих НМ ДНР погибли в результате обстрелов со стороны ВСУ
ИА «Народные новости».  /  Георгий Медведев

Донецк, 31 июля. Подразделения Вооруженных сил Украины открыли огонь по эвакуационному автомобилю в ДНР. Обстрел привел к гибели четырех военнослужащих Народной милиции республики.

Как указали в военном ведомстве ДНР, сначала солдаты украинской армии открыли огонь из 120-мм минометов по населенному пункту Петровское и по району участка разведения сил и средств №3. В результате данного обстрела получил ранение военнослужащий Народной милиции, которого попытались эвакуировать на санитарном автомобиле.

«Проигнорировав очередной запрос и нарушив все нормы международного гуманитарного права, солдаты 3 батальона 93 бригады открыли огонь по прибывшему эвакуационному автомобилю, выпустив более 40 снарядов из БМП-2 и 60 гранат из АГС», — рассказали в НМ ДНР.

В сообщении говорится, что огонь по санитарной машине велся целенаправленно. Данный обстрел привел к гибели четверых военнослужащих.

Ранее представители ДНР в СЦКК отмечали, что ВСУ обстреляли населенные пункты Яковлевка и Старомихайловка из тяжелого вооружения.

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