Нью-Йорк, 31 июля. Американские эксперты выпустили статью в издании при Колумбийском университете, в которой назвали Одессу российским городом. Материал вызвал бурную реакцию на Украине.

Статья была опубликована в историческом журнале Института Гарримана, действующего при университете. Ошибку изначально заметил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица. Дипломата возмутил тот факт, что американцы превратили Одессу в российский город. Он считает, что Москва «вливает деньги», чтобы «насаживать свой нарратив» в академических кругах США.

В образовательном учреждении позже сообщили, что это была редакторская ошибка. В материале под названием «Открывая СССР» автор поделился своими знаниями о русском языке и культуре Советского Союза.

Аналитик Александр Шпаковский ранее рассказал, как Киев накачивает украинцев фейками о России. По его словам, украинское руководство ограничивает граждан в доступе к объективной информации.