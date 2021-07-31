Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 июля 11:13
11:09
Спорт
РФС перенес матч России по футболу в отборе ЧМ-2022 в Москву
11:09
Происшествия
Обвиняемый в убийстве самарской школьницы разрыдался в зале суда
11:09
Происшествия
Дом в Саратовской области загорелся после удара молнии
11:07
Политика
Россиянам рассказали, за какой срок удастся вернуть дружбу с украинцами
11:05
Экономика
Правительство России проработает счета эскроу для ИЖС в 2022 году
11:04
Армия
Шойгу назвал войска ВДВ «резервом верховного главнокомандующего»
11:02
Происшествия
В Германии рабочий за рулем экскаватора снес новостройку из-за долгов по зарплате
11:02
Экономика
Невозможность приобрести российскую Niva огорчила болгар
10:59
Происшествия
Пострадавшие при лесных пожарах регионы Турции объявлены зоной бедствия
10:59
Происшествия
В Нижнем Тагиле рецидивисты приковали соседа к батарее и вымогали деньги
Все новости

Американский университет случайно назвал Одессу российским городом
Политика
Американский университет случайно назвал Одессу российским городом
pixabay.com  /  олег реутов

Нью-Йорк, 31 июля. Американские эксперты выпустили статью в издании при Колумбийском университете, в которой назвали Одессу российским городом. Материал вызвал бурную реакцию на Украине.

Статья была опубликована в историческом журнале Института Гарримана, действующего при университете. Ошибку изначально заметил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица. Дипломата возмутил тот факт, что американцы превратили Одессу в российский город. Он считает, что Москва «вливает деньги», чтобы «насаживать свой нарратив» в академических кругах США.

В образовательном учреждении позже сообщили, что это была редакторская ошибка. В материале под названием «Открывая СССР» автор поделился своими знаниями о русском языке и культуре Советского Союза.

Аналитик Александр Шпаковский ранее рассказал, как Киев накачивает украинцев фейками о России. По его словам, украинское руководство ограничивает граждан в доступе к объективной информации.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Американский университет случайно назвал Одессу российским городом
украина сша одесса
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru