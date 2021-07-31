Российские гандболистки досрочно попали в четвертьфинал Олимпиады в Токио

Токио, 31 июля. Женская сборная России по гандболу вышла в плей-офф летних Олимпийских игр в Токио. Команда досрочно оказалась в четвертьфинале благодаря победе над Францией.

В четвертом матче Олимпиады российские гандболистки обыграли француженок со счетом 28:27. Кроме того, на счету россиянок победа над венгерками (38:31), проигрыш шведкам (24:36) и ничья с бразильянками (24:24).

Таким образом, сборная России уже набрала пять очков и заняла второе место в группе. В финальном матче группового этапа российские гандболистки встретятся с испанками.

На Олимпиаде в Токио разыгрывали 21 комплект наград 30 июля. По итогам дня Россия заняла четвертое место в общем медальном зачете.