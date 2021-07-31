Экипажи вертолетов ВВО сбросили 770 тонн воды на очаги возгорания в лесах Якутии

Якутск, 31 июля. Экипажи армейской авиации Восточного военного округа (ВВО) принимают участие в тушении пожаров в Якутии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

К настоящему моменту экипажи вертолетов Ми-8 МТВ и Ми-8АМТШ осуществили сброс более 770 тонн воды на очаги лесных пожаров.

«Также пилоты армейской авиации обеспечили перевозку около 500 человек и свыше 55 тонн грузов», — сообщили в ведомстве.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что 30 июля в Якутии ликвидированы 12 очагов возгорания на площади более 49 тысяч гектаров. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории девяти районов республики. В тушении задействованы более 2 тысяч человек и 272 единицы техники, передает RT.