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Фельгенгауэр может грозить ответственность за связь с «Открытой Россией»

  /   Обновлено: 31 июля 2021 11:09
Общество
Фельгенгауэр может грозить ответственность за связь с «Открытой Россией»
wikipedia.org  /  Anton Nosik

Расследование ФАН показало, что издания Михаила Ходорковского «МБХ медиа» и «Открытые медиа» могут быть включены в реестр иноагентов либо быть признаны нежелательными. Кроме того, в редакции Федерального агентства новостей пришли к выводу, что деятельность колумниста «МБХ медиа» Татьяны Фельгенгауэр нуждается в проверке правоохранительных органов.  

ФАН продолжает исследовать прозападные СМИ и НКО на предмет соответствия критериям иноагента. Редакция обратила внимание на антироссийскую работу изданий экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, скрывающегося за границей. В результате удалось выявить связь «Открытых медиа» и «МБХ медиа» с британской организацией Open Russia Foundation, признанной нежелательной на территории РФ в 2017 году.

Как «Открытые медиа», так и «МБХ медиа», ведут деятельность на деньги Ходорковского из-за рубежа. Сетевое издание «Открытые медиа» начало работу в ноябре 2017 года, заменив собой организацию «Открытая Россия»1 (Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ), заблокированную на основании статьи 15.3 закона «Об информации» как связанную с нежелательной организацией. «Открытые медиа» были зарегистрированы в Эстонии на фирму Open Press OÜ, учредителем которой стала британская компания Hanover 16 Limited Михаила Ходорковского. Сайт зарегистрирован в столице Чехии — Праге.

Фельгенгауэр может грозить ответственность за связь с «Открытой Россией»
instagram.com  / @m_khodorkovsky

«МБХ медиа», название которого представляет аббревиатуру из инициалов Михаила Борисовича Ходорковского, также существует на деньги олигарха. Ходорковский не скрывает, что ресурс был создан после блокировки сайта «Открытая Россия» с целью замены. При этом сотрудники и направление работы перешли от одного издания к другому. 

«Коллектив редакции сайта «Открытая Россия» приступает к работе над новым проектом — «МБХ медиа», — приводит «Интерфакс» заявление Ходорковского на сайте «МБХ медиа».

Таким образом, «Открытые медиа» и «МБХ медиа» — иностранные издания, которые, по сути, представляют собой подразделения нежелательной организации «Открытая Россия» и служат инструментом для достижения ее целей.

Свобода выражения для одного человека

«Открытые медиа» и «МБХ медиа» декларируют такие ценности, как свобода информации, свобода выражения мнений, поддержка «маленьких людей», однако, судя по словам самого Ходорковского, идея независимой журналистики ему не близка. Ранее экс-глава ЮКОСа отмечал, что медийная часть «Открытой России» отражает позицию редакции, в частности его собственную. Как признавался Ходорковский, он лишь иногда позволяет «себе и своим коллегам» излагать противоположные точки зрения.

Фельгенгауэр может грозить ответственность за связь с «Открытой Россией»
Pr Scr meduza.io (признан иноагентом в РФ)  /  Pr Scr mbk-news.appspot.com

Судя по материалам «Открытых Медиа» и «МБХ медиа», взгляды Ходорковского на журналистику с годами не изменились. Информационная политика изданий соответствует линии бежавшего за границу олигарха, который обижен на родную страну и, по собственному признанию, мечтает осуществить государственный переворот. Новости о России зачастую носят негативный характер, акцентируя внимание на нехватке средств, судебных приговорах, контроле за разными сферами жизни. Словом, журналисты подконтрольных Ходорковскому СМИ используют инфоповоды, которые представляют россиян нуждающимися и пораженными в правах людьми, а правительство — авторитарным и равнодушным.

Фельгенгауэр может грозить ответственность за связь с «Открытой Россией»
Pr Scr meduza.io (признан иноагентом в РФ)  / 

Иноагенты или нежелательные?

Законодательством РФ предусмотрено, что в реестр СМИ-иноагентов могут быть включены юридические лица, зарегистрированные за рубежом, или иностранные структуры без образования юридического лица, распространяющие материалы и финансируемые из иностранных источников. И «Открытые медиа», и «МБХ медиа» полностью подпадают под это определение и являются претендентами на включение в этот список.

Помимо этого, «МБХ медиа» и «Открытые медиа» являются проектом нежелательной британской организации «Открытая Россия». Следовательно, их деятельность на территории РФ должна быть пресечена, сайты заблокированы, а журналисты, сотрудничающие с ними, должны понести административную или уголовную ответственность.

Принадлежность обоих изданий к нежелательной «Открытой России» подтверждена судебной практикой. В ноябре 2020 года стало известно, что мировой суд в Краснодаре присудил штраф координатору местного отделения «Открытой России» Яне Антоновой по статье 20.33 КоАП (участие в деятельности иностранной или международной НПО, признанной нежелательной). В постановлении о возбуждении дела сотрудники прокуратуры указали, что Антонова в 2019 году опубликовала в Facebook 30 информационных материалов проекта иностранной неправительственной организации Open Russia — «МБХ медиа». Суд признал Антонову виновной.

Иными словами, существует судебный прецедент, подтверждающий, что «МБХ медиа» — не что иное, как проект нежелательной организации «Открытая Россия». Это полностью соотносится с тем, что издание начало свою работу после блокировки сайта «Открытой России». Кроме того, из решения суда следует, что сотрудничающие с изданиями журналисты также должны понести ответственность.

Сотрудникам изданий Ходорковского грозят проблемы

В начале лета в Сети появилась переписка, которая с высокой долей вероятности принадлежит оппозиционеру Илье Яшину. В одном из диалогов он отмечает игнорирование в оппозиции прецедента судебного дела в Краснодаре и предупреждает некую Татьяну — автора роликов на канале «МБХ медиа», — что ей грозят проблемы с законом из-за участия в работе нежелательной организации. Вероятно, речь идет о журналистке «Эха Москвы», колумнистке ряда оппозиционных изданий Татьяне Фельгенгауэр. Собеседница отмечает, что не оформлена в «МБХ медиа», однако намерена посоветоваться с адвокатом.

Фельгенгауэр может грозить ответственность за связь с «Открытой Россией»
Pr Scr telegram.org  / 

Если предположить, что диалог действительно был, беспокойство Яшина оправдано. Никто не обратил внимания на судебное дело в Краснодаре, по которому была установлена принадлежность «МБХ медиа» и «Открытых медиа» к британской «Открытой России». В этой ситуации Татьяне Фельгенгауэр действительно есть чего опасаться, так как она является колумнистом «МБХ медиа», на YouTube-канале которого регулярно выходят ее авторские видеоролики.

Фельгенгауэр может грозить ответственность за связь с «Открытой Россией»
Pr Scr youtube.com  /  МБХ медиа

ФАН направил выявленные данные в Министерство юстиции РФ и Генеральную прокуратуру. Редакция просит дать правовую оценку работе «МБХ медиа» и «Открытых медиа», которые могут подходить под критерии иноагентов или структур нежелательной организации «Открытая Россия».

Кроме того, ФАН просит правоохранительные органы рассмотреть вопрос о наличии в действиях Татьяны Фельгенгауэр возможного состава административного правонарушения по ст. 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности нежелательной организации).

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ

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