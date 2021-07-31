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Темп роста бюджета Дагестана в первой половине года составил 144%
Экономика
Темп роста бюджета Дагестана в первой половине года составил 144%
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Махачкала, 31 июля. Объемы налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Дагестана за первые шесть месяцев 2021 года выросли на 44% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По словам врио главы региона Сергея Меликова, с начала года в республиканскую казну поступило более 25 миллиардов рублей.

«За первое полугодие в консолидированный бюджет Дагестана поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме более 25 миллиардов рублей, плановые задания исполнены на 100%, темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 144%», — рассказал Меликов на совещании в Махачкале под руководством министра экономического развития России Максима Решетникова.

Как сообщает пресс-служба главы республики, Меликов отметил положительную динамику темпов основных экономических показателей в Дагестане. По его словам регион в настоящее время участвует в реализации 12 нацпроектов и 26 госпрограмм с суммарным объемом финансирования более 70 миллиардов рублей.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана признали Махачкалу и Буйнакский район самыми инвестиционно привлекательными территориями республики. В них применяются лучшие практики содействия развитию конкуренции и обеспечению благоприятного инвестиционного климата.

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Все новости / Экономика / Темп роста бюджета Дагестана в первой половине года составил 144%
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