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Ученые получили новые данные о происхождении неандертальцев
Наука
Ученые получили новые данные о происхождении неандертальцев
pixabay.com

Москва, 31 июля. Такие виды древних людей, как денисовцы и неандертальцы, происходят из Африки. Доказать это удалось в рамках проведенного исследования.

Работой занимались французские ученые из Национального центра научных исследований (CNRS). В рамках эксперимента им впервые удалось с высокой детальностью определить гены группы крови трех неандертальцев — из пещеры Виндия в Хорватии, из Чагырской и Денисовой пещеры на Алтае, и одного денисовца.

«Результаты группового системного анализа неандертальцев и денисовцев подтверждают их африканское происхождение, а также слабость их фертильности и восприимчивость к вирусной инфекции», — отметили исследователи в материале для PLOS ONE.

Выявленные закономерности подтверждают существующие гипотезы. Речь идет об утверждениях, связывающих исчезновение видов с низким генетическим разнообразием, а также слабой репродуктивной конкурентоспособностью.

Обнаружить древнейшую статуэтку из кости оленя в Саксонии у пещеры Единорога удалось археологам. Специалисты утверждают, что артефакт изготовили неандертальцы.

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