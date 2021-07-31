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Строительство нового фрегата проекта 22350М начнется на «Северной верфи» в 2023 году
Армия
Строительство нового фрегата проекта 22350М начнется на «Северной верфи» в 2023 году
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Санкт-Петербург, 31 июля. Первый фрегат проекта 22350М с вооружением повышенной мощности будет заложен на судостроительном предприятии «Северная верфь» в 2023 году.

Строительство нового фрегата океанской зоны для ВМФ РФ будет производиться в новом эллинге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный информированный источник в российском в оборонно-промышленном комплексе.

«Закладка головного фрегата проекта 22350М на «Северной верфи» запланирована на 2023 год, сразу после ввода в эксплуатацию нового эллинга», — заявил собеседник ТАСС.

В настоящее время в боевом составе ВМФ РФ несут службу два фрегата, построенных по проекту 22350, «Адмирал Касатонов и «Адмирал Горшков». Еще шесть кораблей такого типа находятся в процессе строительства.

Ранее сообщалось о завершении модернизации крупнейшей базы ВМФ РФ в Балтийском море, чья комплексная реконструкция продолжалась около десяти лет.

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