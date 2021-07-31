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Нижегородских медведей стало больше: объявлена охота на косолапых
Общество
Нижегородских медведей стало больше: объявлена охота на косолапых
pixabay.com  /  Free-Photos

Нижний Новгород, 31 июля. В воскресенье в Нижегородской области стартует сезон охоты на медведя. Их численность на территории региона значительно увеличилась.

По информации регионального министерства лесного хозяйства, в прошлом году в нижегородских лесах обитало 1,3 тысячи мишек. В 2021 эта цифра стала больше примерно на сотню.

Охота на медведя начнется 1 августа и завершится в последний день декабря. Желающих незаконно добыть крупного зверя предупреждают об ответственности. За убитого самца нарушителям правил придется заплатить 180 тысяч рублей, за самку — 300 тысяч.

Чаще всего на косолапых охотятся из укрытия близ овсяного поля. Однако не стоит забывать, что медведь — очень опасный хищник с весом в 100-200 килограммов.

«Распространенной ошибкой охотников является добор раненого медведя в темное время суток без собак, поскольку зверь может поджидать преследователей. Также не рекомендуется добирать раненое животное в одиночку», — посоветовали в ведомстве.

Ранее ФАН писал о нижегородском медведе-фотографе. В Керженском заповеднике животное сделало на фотоловушку несколько ценных кадров.

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россия нижегородская область охота
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