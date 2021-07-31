Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 июля 09:41
09:39
Общество
Врачи назвали самую полезную кашу для диабетиков
09:33
Спорт
Российские саблистки попали в финал Олимпийских игр в Токио
09:33
Технологии
Давление в российском модуле МКС резко упало из-за утечки воздуха
09:31
Происшествия
Вооруженный ножом мужчина упал с пятиэтажного дома в центре Новосибирска
09:26
Происшествия
Экс-полицейский и его сообщники отправились за решетку за кражу химической продукции
09:23
Политика
Горбачев предложил привлечь Британию, Францию и КНР к переговорам о ядерном разоружении
09:23
Экономика
Назван комфортный для выплаты ипотеки доход семьи в России
09:22
Общество
Жителей Петербурга предупредили о теплой и дождливой субботе
09:16
Экономика
Установлен новый рекорд по экспорту российской нефти в США
09:16
Политика
Раскрыто содержание телефонного разговора Лукашенко с патриархом Кириллом
Все новости

Российские саблистки попали в финал Олимпийских игр в Токио
Спорт
Российские саблистки попали в финал Олимпийских игр в Токио
rusfencing.ru  /  Пресс-служба Федерации фехтования России

Токио, 31 июля. Женская сборная России по фехтованию оказалась в финале летних Олимпийских игр в Токио. Саблистки гарантировали себе минимум серебряные медали.

В полуфинале россиянки Ольга Никитина, София Позднякова и Софья Великая встретились с представительницами Южной Кореи. Российской сборной удалось победить соперниц со счетом 45:26.

В финале, который состоится 31 июля, саблисток из России ждет встреча с француженками. Представительницы Франции победили в полуфинале сборную Италии со счетом 45:39.

Ранее российская лучница Елена Осипова вышла в финал Олимпиады в Токио. Она одержала уверенную победу над представительницей Италии Лучиллой Боари.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Российские саблистки попали в финал Олимпийских игр в Токио
токио олимпиада фехтование
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru