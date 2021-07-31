Российские саблистки попали в финал Олимпийских игр в Токио

Токио, 31 июля. Женская сборная России по фехтованию оказалась в финале летних Олимпийских игр в Токио. Саблистки гарантировали себе минимум серебряные медали.

В полуфинале россиянки Ольга Никитина, София Позднякова и Софья Великая встретились с представительницами Южной Кореи. Российской сборной удалось победить соперниц со счетом 45:26.

В финале, который состоится 31 июля, саблисток из России ждет встреча с француженками. Представительницы Франции победили в полуфинале сборную Италии со счетом 45:39.

Ранее российская лучница Елена Осипова вышла в финал Олимпиады в Токио. Она одержала уверенную победу над представительницей Италии Лучиллой Боари.