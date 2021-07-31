Давление в российском модуле МКС резко упало из-за утечки воздуха

Москва, 31 июля. В переходной камере российского одуля «Звезда» зафиксирована утечка воздуха, которая привела к падению давления до 154 миллиметров ртутного столба. Об этом сообщает экипаж МКС.

В настоящее время устанавливаются причины данного инцидента. Стоит отметить, что на МКС не первый раз фиксируется утечка воздуха. Весной 2020 в ходе работ по устранению причин утечки воздуха давление в камере достигало 405 миллиметров ртутного столба.

После завершения ремонтно-восстановительных работ в модуле «Звезда» проверка герметичности показала, что давление на станции продолжает падать.