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Давление в российском модуле МКС резко упало из-за утечки воздуха

  /   Обновлено: 31 июля 2021 09:40
Технологии
Давление в российском модуле МКС резко упало из-за утечки воздуха
pxhere.com

Москва, 31 июля. В переходной камере российского одуля «Звезда» зафиксирована утечка воздуха, которая привела к падению давления до 154 миллиметров ртутного столба. Об этом сообщает экипаж МКС.

В настоящее время устанавливаются причины данного инцидента. Стоит отметить, что на МКС не первый раз фиксируется утечка воздуха. Весной 2020 в ходе работ по устранению причин утечки воздуха давление в камере достигало 405 миллиметров ртутного столба.

После завершения ремонтно-восстановительных работ в модуле «Звезда» проверка герметичности показала, что давление на станции продолжает падать.

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мкс звезда давление
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