Центр Саратова перекроют на десять дней из-за врезки трубопровода

Саратов, 31 июля. Движение автомобильного транспорта на пересечении улиц Радищева и Гоголя будет временно приостановлено. На данном участке запланирована врезка нового трубопровода в систему теплоснабжения.



Коммунальные службы обещают завершить работы к 10 августа. Для безопасности граждан будут выставлены предупреждающие знаки и ограждения.

«Врезка нового трубопровода — дело достаточно серьезное, за один-два дня подобную операцию осуществить сложно. Приостановка движения на таком важном участке является вынужденной мерой, другого выхода здесь, видимо, не было. Поэтому автомобилистам придется искать обходные пути, ничего не поделаешь», — рассказал корреспонденту ФАН инженер Владимир Голобоков.

Ранее трое жителей Саратова избили офицера полиции при оформлении ДТП. Задержать удалось только одного из нападавших.