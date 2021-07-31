Экс-полицейский и его сообщники отправились за решетку за кражу химической продукции

Уфа, 31 июля. Стерлитамакский городской суд вынес приговор пятерым жителям Башкирии за хищение химической продукции на сумму 93 млн рублей.

Полицейский, сотрудник регионального Роспотребнадзора и трое их сообщников были признаны виновными по ст. 285 ч. 3 (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 158 ч. 4 (кража), ст. 286 ч. 3 (превышение должностных полномочий) УК РФ, сообщает региональная прокуратура.

В ходе расследования было установлено, что в 2018 году пятеро жителей Стерлитамака под видом правомерной деятельности похитили со склада агрохимическую продукцию, которая принадлежала пяти коммерческим фирмам. Общая сумма ущерба составила более 93 млн рублей. Часть продукции злоумышленники успели продать сельскохозяйственным производителям за 22 млн рублей. Преступная деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ по республики Башкирия.

Стерлитамакский городской суд приговорил экс-полицейского к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сотрудника Роспотребнадзора — к трем с половиной годам тюрьмы условно, а сообщники получили от трех до пяти лет условно с испытательными сроками и штрафами. Приговор в законную силу не вступил.

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