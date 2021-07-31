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Назван комфортный для выплаты ипотеки доход семьи в России
Экономика
Назван комфортный для выплаты ипотеки доход семьи в России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 31 июля. Размер комфортного семейного дохода для обслуживания ипотечного кредита увеличился в России на 11,3%. Значение выросло до 78,2 тысячи рублей в июне относительно декабря 2020 года.

Соответствующая информация содержится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Индикатор отражает предельное отношение ежемесячных выплат по ипотеке отечественных домохозяйств к их денежным поступлениям. Комфортным считается соотношение платежей к доходам на уровне 1/3, передает ТАСС.

Медианный размер рекомендуемого семейного дохода российского заемщика, удобного для обслуживания ипотечной ссуды, существенно вырос с начала года. На показатель больше всего повлияло увеличение среднего чека по кредиту на фоне повышения стоимости «квадрата». Самый большой рост зафиксирован в Ставропольском крае (+24,6%), Челябинской (+20,0%) и Омской (+19,8%) областях.

По словам президента Гильдии риелторов Московской области Сергея Власенко, если стоит задача приобрести недвижимость в ипотеку, то вопрос должен быть решен в течение 14 дней. Снижение ставки в первый месяц лета говорит о том, что в будущем процент начнет повышаться.

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