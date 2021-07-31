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Установлен новый рекорд по экспорту российской нефти в США

  /   Обновлено: 31 июля 2021 09:29
Экономика
Установлен новый рекорд по экспорту российской нефти в США
Global Look Press  /  Jim West / imageBROKER.com

Москва, 31 июля. Россия стала второй в списке стран-экспортеров нефти в Соединенные Штаты по итогам мая.

Согласно информации Управления энергетической информации минэнерго США, Россия экспортировала в Соединенные Штаты 26,17 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в мае, что обновило отечественный рекорд за всю историю поставок.

Предыдущий максимум наблюдался в мае 2009 года. На тот момент объем поставок в США из РФ равнялся 25,08 млн баррелей топлива, пишет ТАСС.

Больше всего нефти США импортировали в мае текущего года из Канады (125,75 млн баррелей), а в топ-3 вошла Мексика с 22,56 млн баррелей проданного сырья.

Перспективы нефтяного рынка ранее проанализировали эксперты ФБА «Экономика сегодня». Они рассказали, какие факторы определяют текущее положение черного золота.

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