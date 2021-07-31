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Раскрыто содержание телефонного разговора Лукашенко с патриархом Кириллом

  /   Обновлено: 31 июля 2021 09:25
Политика
Раскрыто содержание телефонного разговора Лукашенко с патриархом Кириллом
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Минск, 31 июля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Одной из тем переговоров стала ситуация в республике и России.

Собеседники также обсудили отношения между различными конфессиями и общее положение дел в Церкви. Об этом говорится в заявлении пресс-службы главы белорусского государства. Там добавили, что телефонные переговоры прошли накануне поздно вечером.

Ранее патриарх Кирилл обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В письме он поздравил политика с Днем крещения Руси и отметил важность события для миллионов граждан страны.

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