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31 июля 11:12
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РФС перенес матч России по футболу в отборе ЧМ-2022 в Москву
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«Этот день в истории». Что произошло 31 июля, праздники, факты, люди
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 31 июля, праздники, факты, люди

31 июля по всему миру отмечается День африканской женщины. Дата празднования связана с основанием Всеафриканской организации женщин.

Чествовать африканских женщин начали в 1962 году, а за 18 лет до этого скончался известный французский писатель и летчик — Антуан де Сент-Экзюпери. Он погиб в 1944 году на 45-м году жизни. Но обстоятельства смерти автора «Маленького принца» стали известны лишь в конце XX века.

31 июля 1956 года торжественно открылись московские «Лужники». Это самый большой российский стадион, вмещающий более 80 тысяч человек. Здесь выступают не только спортсмены, но и музыканты: «Кино», Metallica, Бейонсе и другие

О том, какая планета Солнечной системы наиболее пригодна для колонизации, и кто из известных личностей появился на свет в этот день — расскажем в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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