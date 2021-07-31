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Продюсер «Аквамена-2» объяснил, почему не уволил Эмбер Херд

  /   Обновлено: 31 июля 2021 09:28
Шоу-бизнес
Продюсер «Аквамена-2» объяснил, почему не уволил Эмбер Херд
Global Look Press  /  Martyn Wheatley/Keystone Press Agency

Лос-Анджелес, 31 июля. Продюсер кинокомикса «Аквамен-2» Питер Сафран ответил фанатам, которые требовали убрать актрису Эмбер Херд из фильма.

Голливудская звезда исполнила роль богини Меры в кинолентах «Лига справедливости» и «Аквамен». Долгое время она судилась со своим бывшим мужем и актером Джонни Деппом, которого обвиняла в насилии. Из-за скандала исполнитель роли Грин-де-Вальда лишился работы во франшизе «Фантастические твари». Об этом сообщает портал ScreenRant.

После этого фанаты актера создали петицию, в которой требовали боссов студии Warner Bros. уволить Херд и назначить другую актрису на роль Меры. Однако, несмотря на два миллиона подписей, ситуация не изменилась. Продюсер сиквела фильма об «Аквамене» объяснил, почему этого не произошло.

«Честно говоря, я не думаю, что мы когда-нибудь отреагируем на фанатское давление. Мы должны делать то, что лучше для фильма. Мы чувствовали, что если с нами будет Джеймс Ван и Джейсон Момоа, то должна быть и Эмбер Херд. Так оно и было на самом деле. Человек не может не знать о том, что происходит в Twitter, но это не значит, что на это нужно реагировать или соглашаться с их желаниями. Мы должны делать то, что правильно для фильма», — отметил Сафран.

Ранее стало известно, что актриса Эмма Стоун, вслед за своей коллегой Скарлетт Йоханссон, может подать в суд на компанию DIsney из-за гибридного релиза фильма «Круэлла».

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Эмбер Херд кино аквамен-2
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