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Россиянам рассказали о правилах получения ежемесячных выплат на детей
Экономика
Россиянам рассказали о правилах получения ежемесячных выплат на детей
Федеральное агентство новостей

Москва, 31 июля. В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, как единственному родителю или опекуну получить пособие на ребенка от 8 до 16 лет.

Получить пособие можно на карту «Мир» или «бескарточный» счет. Оно выплачивается в течение пяти рабочих дней после назначения.

«Рассмотрение заявления занимает десять рабочих дней. В отдельных случаях максимальный срок составит 30 рабочих дней. В течение пяти рабочих дней после вынесения решения о назначении выплаты деньги поступят на счет, указанный в заявлении», — говорится на официальном сайте ПФР.

Отказать в назначении пособия могут, если у семьи среднедушевой доход превысит прожиточный минимум или найдется имущество, выходящее за рамки требований. Также право на выплаты теряется в случае признания родителя недееспособным по суду, лишения родительских прав или объявления в розыск.

Кроме того, получать выплаты не могут родители, передавшие ребенка под опеку или отправившие его на полное государственное обеспечение. Исключение составляют дети-инвалиды, учащиеся по адаптированным образовательным программам.

В середине июля в Правительстве России одобрили идею единовременной выплаты россиянам с детьми старше шести лет по 10 тысяч рублей.

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дети пфр пособие
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