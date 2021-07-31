Минтранс спрогнозировал уменьшение числа ДТП из-за беспилотных автомобилей

Москва, 31 июля. Минтранс спрогнозировал уменьшение числа жертв ДТП из-за беспилотных автомобилей на 8% к 2030 году.

Именно на такую цифру в процентном соотношении уменьшится количество смертельных исходов, рассказал замминистра транспорта РФ Кирилл Богданов в беседе с РИА Новости.

«При этом использование, в частности, автономных грузовиков на 15% снизит себестоимость и на 25% повысит скорость перевозки грузов», — добавил замминистра.

Сейчас идет процесс по разработке совместной дорожной карты, чтобы обеспечить проведение экспериментов по запуску беспилотных грузовиков на трассе М-11 «Нева». Кроме того, Минтранс в июле объявил об еще одном предстоящем изменении привычной жизни: к 2030 году ведомство собирается внедрить проезд по биометрии.