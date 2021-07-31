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«Мамочка всегда на стиле»: Орбакайте показала новый имидж Пугачевой

  /   Обновлено: 31 июля 2021 08:43
Шоу-бизнес
«Мамочка всегда на стиле»: Орбакайте показала новый имидж Пугачевой
instagram.com  /  @maxgalkinru

Москва, 31 июля. Певица Кристина Орбайкате показала на своей странице в Instagram сменившую имидж маму — Аллу Пугачеву.

Дочь Примадонны опубликовала видеоролик, на котором Пугачева предстала в светло-желтом мужском брючном костюме, белой рубашке с полосатым галстуком и в такого же цвета кроссовках. Образ дополнили солнцезащитные очки и желтая шляпка.

Пугачеву в ролике можно узнать по ее любимой прическе — легким волнам. Орбакайте за кадром спрашивает маму: «Это что у нас за француженка?».

«Мамочка как всегда на стиле», — подписала Орбакайте публикацию.

Подписчики пришли в восторг от яркого и необычного образа Пугачевой. Они засыпали Примадонну комплиментами в комментариях.

«Алла Борисовна просто мегабомба! Шикарно! Люблю! Обожаю!» — написал один из подписчиков.

«Сколько жизни и энергии в ее глазах. Этот костюм придает ей особый шарм, одно удовольствие смотреть», — подчеркнул другой.

Алла Пугачева в последнее время часто радует поклонников необычными молодежными образами. Поклонники каждый раз встречают перевоплощения 72-летней певицы с восторгом.

Раннее Пугачева удивила Кристину Орбакайте музыкальной импровизацией. Певица в гостях не смогла устоять перед роялем.

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instagram пугачева орбайкайте
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