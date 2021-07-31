Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 июля 09:40
09:33
Спорт
Российские саблистки попали в финал Олимпийских игр в Токио
09:33
Технологии
Давление в российском модуле МКС резко упало из-за утечки воздуха
09:31
Происшествия
Вооруженный ножом мужчина упал с пятиэтажного дома в центре Новосибирска
09:26
Происшествия
Экс-полицейский и его сообщники отправились за решетку за кражу химической продукции
09:23
Политика
Горбачев предложил привлечь Британию, Францию и КНР к переговорам о ядерном разоружении
09:23
Экономика
Назван комфортный для выплаты ипотеки доход семьи в России
09:22
Общество
Жителей Петербурга предупредили о теплой и дождливой субботе
09:16
Экономика
Установлен новый рекорд по экспорту российской нефти в США
09:16
Политика
Раскрыто содержание телефонного разговора Лукашенко с патриархом Кириллом
09:12
Происшествия
Мертвого ребенка извлекли из пруда в Новой Москве
Все новости

Ученые разработали технологию увеличения мощности литий-ионных аккумуляторов
Общество
Ученые разработали технологию увеличения мощности литий-ионных аккумуляторов
wikipedia.org  /  Tomasz Sienicki/CC BY 2.5 pl

Москва, 31 июля. Ученые Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова совместно с коллегами Сколтеха разработали способ увеличения емкости литий-ионных аккумуляторов.

Они улучшили катодные материалы путем использования искусственного аналога природного минерала трифилина. Технология позволяет в значительной степени увеличить мощность и энергоемкость литий-ионных аккумуляторов.

Минерал трифилин отличается своими доступностью, нетоксичностью и безопасностью в использовании. Для улучшения стабильности и долговечности материала, специалисты разработали технологию высокопроводящих покрытий.

Усовершенствованные образцы позволили повысить удельную мощность аккумуляторов в 40 раз и увеличить энергоемкость на 15%, сообщил профессор Сколтеха Станислав Федотов в интервью ТАСС.

Недавно российские ученые обнаружили препарат для лечения опасной для мозга болезни Альцгеймера. Его действующим веществом является мемантин.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Ученые разработали технологию увеличения мощности литий-ионных аккумуляторов
ученые технология аккумулятор
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru