Ученые разработали технологию увеличения мощности литий-ионных аккумуляторов

Москва, 31 июля. Ученые Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова совместно с коллегами Сколтеха разработали способ увеличения емкости литий-ионных аккумуляторов.

Они улучшили катодные материалы путем использования искусственного аналога природного минерала трифилина. Технология позволяет в значительной степени увеличить мощность и энергоемкость литий-ионных аккумуляторов.

Минерал трифилин отличается своими доступностью, нетоксичностью и безопасностью в использовании. Для улучшения стабильности и долговечности материала, специалисты разработали технологию высокопроводящих покрытий.

Усовершенствованные образцы позволили повысить удельную мощность аккумуляторов в 40 раз и увеличить энергоемкость на 15%, сообщил профессор Сколтеха Станислав Федотов в интервью ТАСС.

Недавно российские ученые обнаружили препарат для лечения опасной для мозга болезни Альцгеймера. Его действующим веществом является мемантин.