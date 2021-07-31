Эмма Стоун может подать в суд на Disney из-за «Круэллы»

Лос-Анджелес, 31 июля. Актриса Эмма Стоун, вслед за своей коллегой Скарлетт Йоханссон, может подать в суд на компанию DIsney из-за гибридного релиза фильма «Круэлла».

Кинолента об известной злодейке из истории «101 далматинец», как и супергероика «Черная вдова», одновременно вышел в кинотеатрах и на стриминговом сервисе Disney+. Картина собрала преимущественно положительные отзывы зрителей и критиков. Однако ее кассовые сборы на большом экране не были столь впечатляющими. Эксперты считают, что это связано с релизом на онлайн-платформе, поскольку люди предпочли купить доступ за 30 долларов, а не идти в кинотеатр. Об этом сообщает портал ScreenRant.

«Говорят, что Эмма Стоун, звезда» Круэллы», взвешивает свои возможности относительно суда», — заявил бывший редактор THR Мэтт Беллони.

Он добавил, что такая актриса как Скарлетт Йоханссон вряд ли стала бы открыто выступать против медиамагната, не имея под своими претензиями реальных оснований. Если же вслед за ней с критикой и заявлением выскажется Эмма Стоун, то это может поставить крест на цифровых премьерах крупнейших кинолент.

Ранее стало известно, что глава Marvel Studios Кевин Файги зол из-за ситуации, которая возникла вокруг судебных тяжб между актрисой Скарлетт Йоханссон и компанией Disney.