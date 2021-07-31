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Россияне стали гораздо чаще покупать билеты в день отъезда
Общество
Россияне стали гораздо чаще покупать билеты в день отъезда
pixabay.com

Москва, 31 июля. Россияне, путешествующие поездом или самолетом, стали на 16% чаще бронировать железнодорожные и авиабилеты в день поездки, чем в 2020 году.

Авиабилеты стали покупать в день отлета на 35% чаще, билеты на поезд на 60% чаще, согласно исследованию сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip по данным RT.

Причем чаще всего такие стремительные покупки в день отлета совершают жители Москвы (доля бронирований 39,6%), Санкт-Петербурга (11,8%) и Сочи (5,4%). Авиабилеты часто покупают с вылетом из Казани (3,5%), Екатеринбурга (3,2%), Краснодара (2,9%) и Ростова-на-Дону (2,8%). Чаще всего путешественники отправляются в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и Краснодар.

Недавно российским туристам рассказали, какие три направления являются наиболее популярными для отдыха с маленькими детьми. Как правило, родители с малышами отправляются в Анапу, Евпаторию и Сочи.

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