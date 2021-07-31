Почти 9% россиянок хотели бы попробовать себя в профессии летчика

Москва, 31 июля. Каждая одиннадцатая россиянка хотела бы попробовать себя в роли пилота, при этом 4% мужчин хотели бы попытать счастья в профессии повара.

Еще 5% опрошенных респонденток хотели бы испытать удачу в любой высокооплачиваемой и руководящей должности, потому что уверены, что карьерный рост и развитие доступны только мужчинам, передает ТАСС.

«По 3% голосов набрали такие профессии как космонавт, полицейский, сварщик, следователь и строитель», — добавили авторы исследования.

Около 2% россиянок не отказались бы поработать автослесарем. Столько же предпочли бы работу машинистом метро или программистом. При этом 26% опрошенных девушек не хотели бы променять свою профессию на более «мужскую».

Недавно карьерный консультант объяснил, зачем в российских вузах будут вводить профессию футуролога. По мнению эксперта, этому делу никогда не поздно научиться.