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Павел Воля встал на защиту Ларисы Гузеевой и шоу «Давай поженимся!»
Шоу-бизнес
Павел Воля встал на защиту Ларисы Гузеевой и шоу «Давай поженимся!»
instagram.com  /  @pavelvolyaofficial

Москва, 31 июля. Звезда Comedy Club Павел Воля призвал оставить ведущую программы «Давай поженимся!» Ларису Гузееву в покое и относиться к ней уважительнее.

Об этом он заявил на YouTube-шоу «Дерзкая готовка» с Ляйсан Утяшевой. По его словам, Гузееву часто критикуют, а программу «Давай поженимся!» считают уже неактуальной. Однако шоумен убежден, что это не так.

«Лучше Гузеевой никого нет. Все отстаньте от нее!» — подытожил Воля.

Однако затем телеведущий добавил, что самые лучшие передачи получаются при его участии. Особенно он отметил Comedy Club, который существует уже на протяжении почти 20 лет. Сложнее всего для Воли в этом формате стало то, что комикам приходится выступать при хорошо освещенном зале со зрителями. По его словам, так сложнее шутить.

В эфире YouTube-шоу Воля также признался, что для него важны кулинарные навыки любимой женщины, однако свою жену, гимнастку и телеведущую Ляйсан Утяшеву, он смог бы полюбить и «безрукой».

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лариса гузеева давай поженимся павел воля
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