Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 июля 09:39
09:39
Общество
Врачи назвали самую полезную кашу для диабетиков
09:33
Спорт
Российские саблистки попали в финал Олимпийских игр в Токио
09:33
Технологии
Давление в российском модуле МКС резко упало из-за утечки воздуха
09:31
Происшествия
Вооруженный ножом мужчина упал с пятиэтажного дома в центре Новосибирска
09:26
Происшествия
Экс-полицейский и его сообщники отправились за решетку за кражу химической продукции
09:23
Политика
Горбачев предложил привлечь Британию, Францию и КНР к переговорам о ядерном разоружении
09:23
Экономика
Назван комфортный для выплаты ипотеки доход семьи в России
09:22
Общество
Жителей Петербурга предупредили о теплой и дождливой субботе
09:16
Экономика
Установлен новый рекорд по экспорту российской нефти в США
09:16
Политика
Раскрыто содержание телефонного разговора Лукашенко с патриархом Кириллом
Все новости

Ученые оценили возможность появления варианта коронавируса со смертностью 35%

  /   Обновлено: 31 июля 2021 09:34
Коронавирус
Ученые оценили возможность появления варианта коронавируса со смертностью 35%
Федеральное агентство новостей

Лондон, 31 июля. Британские ученые представили несколько сценариев развития штаммов коронавируса, в одном из которых потенциальный вариант инфекции будет со смертностью 35%.

Составленные учеными сценарии изменения COVID-19 опубликованы в документах правительственной группы советников по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании (SAGE). В одном из них специалисты не исключили возникновение коронавируса с более высоким риском тяжелого течения заболевания и увеличившимся процентом смерти заболевших.

«Вариант, который вызывает тяжелое заболевание в большей доле населения, чем происходило ранее. Например, с похожим уровнем заболеваемости и смертности, как у других зоонозных коронавирусов, таких как SARS-CoV (смертность около 10%) или MERS-CoV (смертность около 35%)», — говорится в опубликованном на сайте британского правительства материале SAGE.

Эксперты считают такое развитие событий «реально возможным». Избежать этого поможет введение дополнительных доз вакцин, снижение передачи инфекции, минимизация ввоза новых вариантов коронавируса из других стран, а также продолжение разработки лекарств против COVID-19 и прочие меры.

Ранее международный коллектив исследователей проверил способность коронавируса встраиваться в геном человека. Работа показала, что ни сама инфекция, ни ее фрагменты, которые используются в вакцинах, не встраиваются и не меняют ДНК носителя.

Вернуться назад

Все новости / Коронавирус / Ученые оценили возможность появления варианта коронавируса со смертностью 35%
великобритания инфекции коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru