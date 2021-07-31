Ученые оценили возможность появления варианта коронавируса со смертностью 35%

Лондон, 31 июля. Британские ученые представили несколько сценариев развития штаммов коронавируса, в одном из которых потенциальный вариант инфекции будет со смертностью 35%.

Составленные учеными сценарии изменения COVID-19 опубликованы в документах правительственной группы советников по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании (SAGE). В одном из них специалисты не исключили возникновение коронавируса с более высоким риском тяжелого течения заболевания и увеличившимся процентом смерти заболевших.

«Вариант, который вызывает тяжелое заболевание в большей доле населения, чем происходило ранее. Например, с похожим уровнем заболеваемости и смертности, как у других зоонозных коронавирусов, таких как SARS-CoV (смертность около 10%) или MERS-CoV (смертность около 35%)», — говорится в опубликованном на сайте британского правительства материале SAGE.

Эксперты считают такое развитие событий «реально возможным». Избежать этого поможет введение дополнительных доз вакцин, снижение передачи инфекции, минимизация ввоза новых вариантов коронавируса из других стран, а также продолжение разработки лекарств против COVID-19 и прочие меры.

Ранее международный коллектив исследователей проверил способность коронавируса встраиваться в геном человека. Работа показала, что ни сама инфекция, ни ее фрагменты, которые используются в вакцинах, не встраиваются и не меняют ДНК носителя.