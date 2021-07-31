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Паводки нанесли ущерб учреждениям культуры Забайкалья на 100 млн рублей
Общество
Паводки нанесли ущерб учреждениям культуры Забайкалья на 100 млн рублей
vk.com  /  МЧС Новгородская область

Чита, 31 июля. Восстановление пострадавших при паводке учреждений культуры в Забайкальском крае обойдется в 100 миллионов рублей, сообщает региональное правительство.

Руководитель министерства культуры Забайкалья Ирина Левкович сообщила, что в период трех волн паводков в Забайкальском крае из-за стихии и проливных дождей было повреждено 44 здания учреждений культуры в 14 муниципальных районах.

Левкович отметила, что точная сумма нанесенного ущерба будет известна до 4 августа, когда обследование всех объектов завершится и будут составлены дефектные акты и смета. Это позволит определить, каким зданиям потребуется текущий ремонт, а каким — капитальный.

Помощь требуется 31 специалисту отрасли. 18 работников культуры в результате паводков полностью утратили имущество.

Она сообщила, что правительство Забайкалья обратилось в Минкульт РФ с просьбой о выделении дополнительных средств на 2022-2023 годы. Речь идет также и о средствах на восстановление объектов, пострадавших во время паводка.

Паводки в Забайкалье с весны наносят инфраструктуре и домам ущерб. Подтопленными оказались более 2,6 тысячи домов. Пострадали 6,7 тысячи человек. Предварительная сумма ущерба составила 2,2 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что паводок снес мост через реку Ургал в Хабаровском крае. Инцидент произошел в Верхнебуреинском районе, где действует режим ЧС.

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паводок забайкальский край учреждения культуры
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