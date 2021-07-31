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Обнаженная Старшенбаум похвасталась результатами диеты с разных ракурсов

  /   Обновлено: 31 июля 2021 08:33
Шоу-бизнес
Обнаженная Старшенбаум похвасталась результатами диеты с разных ракурсов
instagram.com  /  @starshenbaum_anna

Москва, 31 июля. Российская актриса Анна Старшенбаум продемонстрировала результаты диеты в Stories в Instagram. На пикантных фото артистка предстала обнаженной.

Откровенные фотографии нередко появляются в соцсетях звезды. На этот раз Старшенбаум сделала фото в зеркале, представ полностью обнаженной, прикрыв интимные места наклейками.

«Диета работает», — подписала одно из них актриса.

Звезда российского кино не делится рецептами похудения, но активно обсуждает с поклонниками личную жизнь. Ранее она поделилась тем, что решила воспользоваться приложением для знакомств, чтобы найти вторую половинку.

Солистка «А’Студио» Кети Топурия ранее призналась, что все ее творчество определяет личная жизнь, которая является главным вдохновением артистки. При неудачах на любовном фронте звезда становится неработоспособной и может «двигаться дальше тогда, когда все налаживается».

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актриса диета анна старшенбаум
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