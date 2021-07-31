Исхудавшая Анфиса Чехова жестко ответила хейтерам на критику ее фигуры

Москва, 31 июля. После заметного похудения телеведущая Анфиса Чехова подверглась критике со стороны некоторых поклонников. Звезда решила внести ясность и написала об этом пост в своем Instagram.

По ее словам, подписчики стали обвинять ее в том, что она стала «такой, как все». Но саму телеведущую не так заботят перемены внешние, как внутренние трансформации.

«Я нравлюсь себе нынешней, не потому что одежда размера S на мне сидит, не потому что теперь никто не пишет мне в комментах как раньше: «жирная», «похудей», «хватит жрать», не потому что я красиво получаюсь на фото и шорты теперь мне идут! Я нравлюсь себе, потому что научилась быть счастливой!» — заявила Чехова.

Телеведущая призналась, что ее новое состояние не зависит даже от происходящих с ней плохих событий, так как она научилась поддерживать себя в сложных ситуациях и быть благодарной за все происходящее.

Чехова ранее оказалась в центре скандала из-за высказывания о бурятских женщинах. В качестве извинений звезда сделала лицом своего бренда жительницу Забайкальского края.