Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 июля 09:39
09:33
Спорт
Российские саблистки попали в финал Олимпийских игр в Токио
09:33
Технологии
Давление в российском модуле МКС резко упало из-за утечки воздуха
09:31
Происшествия
Вооруженный ножом мужчина упал с пятиэтажного дома в центре Новосибирска
09:26
Происшествия
Экс-полицейский и его сообщники отправились за решетку за кражу химической продукции
09:23
Политика
Горбачев предложил привлечь Британию, Францию и КНР к переговорам о ядерном разоружении
09:23
Экономика
Назван комфортный для выплаты ипотеки доход семьи в России
09:22
Общество
Жителей Петербурга предупредили о теплой и дождливой субботе
09:16
Экономика
Установлен новый рекорд по экспорту российской нефти в США
09:16
Политика
Раскрыто содержание телефонного разговора Лукашенко с патриархом Кириллом
09:12
Происшествия
Мертвого ребенка извлекли из пруда в Новой Москве
Все новости

Россия и Узбекистан проведут военные учения у афганской границы. События дня
Общество
Россия и Узбекистан проведут военные учения у афганской границы. События дня
Пресс-служба Западного военного округа  / 

Байден возлагает надежды на переговоры с РФ

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что с надеждой смотрит на диалог Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности. О позитивном настрое своего лидера сообщили в Белом доме. Первый раунд российско-американских переговоров по актуальному вопросу прошел в Швейцарии 28 июля. Как отметили в Госдепе, консультации носили профессиональный и предметный характер. Встреча состоялась за закрытыми дверями. Стороны намерены проинформировать союзников НАТО о ее результатах.

РФ и Узбекистан проведут учения у афганской границы

Россия и Узбекистан проведут военные учения у афганской границы. События дня
Пресс-служба Западного военного округа  / 

Подразделения миротворческого соединения и бригады спецназа Центрального военного округа приступили к передислокации войск на полигон «Термез» в Узбекистане. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Около 1500 военнослужащих России и соседней среднеазиатской республики проведут учения в граничащем с Афганистаном районе. Сборы завершатся 10 августа. В ходе маневров с привлечением авиации и другой боевой техники планируется отработать методы борьбы с бандформированиями и противодействия попыткам дестабилизации в регионе. Учения проходят на фоне вывода американского контингента из Афганистана и масштабного наступления запрещенной в России террористической группировки «Талибан» на территории, подконтрольные официальному Кабулу.

В партии Медведчука назвали его арест произволом

Россия и Узбекистан проведут военные учения у афганской границы. События дня
twitter.com  / @medvedchukvv

В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» назвали продление домашнего ареста ее главе Виктору Медведчуку «антиконституционным произволом». В заявлении, опубликованном на сайте партии, подчеркивается: несмотря на то, что все обвинения против Медведчука сфабрикованы, а в ходе следствия допущен целый ряд процессуальных нарушений, Киевский апелляционный суд решил отставить политика под домашним арестом до 7 сентября. Соратники оппозиционного лидера убеждены: такая «слепота» украинского правосудия объясняется исключительно прямым давлением президента Зеленского и его команды.

Кипр ужесточил требования для туристов

Россия и Узбекистан проведут военные учения у афганской границы. События дня
pixabay.com  / 

Минздрав Кипра ужесточил для туристов правила пребывания на острове. По информации ведомства, причиной стал рост числа заболевших коронавирусом. Отныне все приезжающие на Кипр должны сдавать ПЦР-тест или экспресс-тесты на антигены, начиная с седьмого дня пребывания. Исключение составляют туристы с сертификатом о полной вакцинации. Также подойдет справка о перенесенном в течение последних 180 дней заболевании. Новые ограничения будут действовать до 31 августа.

 

Вернуться назад

Все новости / Общество / Россия и Узбекистан проведут военные учения у афганской границы. События дня
сша украина афганистан узбекистан учения байден медведчук туризм кипр путешествия пандемия коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru