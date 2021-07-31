Россия и Узбекистан проведут военные учения у афганской границы. События дня

Байден возлагает надежды на переговоры с РФ Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что с надеждой смотрит на диалог Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности. О позитивном настрое своего лидера сообщили в Белом доме. Первый раунд российско-американских переговоров по актуальному вопросу прошел в Швейцарии 28 июля. Как отметили в Госдепе, консультации носили профессиональный и предметный характер. Встреча состоялась за закрытыми дверями. Стороны намерены проинформировать союзников НАТО о ее результатах.

РФ и Узбекистан проведут учения у афганской границы Пресс-служба Западного военного округа / Подразделения миротворческого соединения и бригады спецназа Центрального военного округа приступили к передислокации войск на полигон «Термез» в Узбекистане. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Около 1500 военнослужащих России и соседней среднеазиатской республики проведут учения в граничащем с Афганистаном районе. Сборы завершатся 10 августа. В ходе маневров с привлечением авиации и другой боевой техники планируется отработать методы борьбы с бандформированиями и противодействия попыткам дестабилизации в регионе. Учения проходят на фоне вывода американского контингента из Афганистана и масштабного наступления запрещенной в России террористической группировки «Талибан» на территории, подконтрольные официальному Кабулу.

В партии Медведчука назвали его арест произволом twitter.com / @medvedchukvv В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» назвали продление домашнего ареста ее главе Виктору Медведчуку «антиконституционным произволом». В заявлении, опубликованном на сайте партии, подчеркивается: несмотря на то, что все обвинения против Медведчука сфабрикованы, а в ходе следствия допущен целый ряд процессуальных нарушений, Киевский апелляционный суд решил отставить политика под домашним арестом до 7 сентября. Соратники оппозиционного лидера убеждены: такая «слепота» украинского правосудия объясняется исключительно прямым давлением президента Зеленского и его команды.