Москва, 31 июля. Русские, украинцы и белоруссы — это один народ, у которого должно быть одно соединенное государство. Об этом заявил политический деятель Николай Стариков.

В интервью для YouTube-канала «Украина.ру» общественник обсудил тему формирования страны из России, Украины и Белоруссии. В качестве примера он вспомнил историю образования США.

«Соединенные государства Америки, они же создавались теми, кто изначально решил отделиться от Великобритании. Американские сепаратисты провели незаконные мероприятия, самопровозгласили Соединенные государства Америки, и вооруженным путем сражались с тем, кто был легитимным главой той территории, то есть, с английским королем», — отметил политолог.

Федеральное агентство новостей /

Он назвал их клятвопреступниками. Первый президент США Джордж Вашингтон — это британский офицер, который изменил присяге. Эксперт вспомнил, что после отделения Соединенные Штаты начали соединяться через присоединение независимых государств.

«Русские, белорусы и украинцы — один народ, и так будет всегда. Но несколько столетий пропаганды могут изменить эту ситуацию, о чем Путин говорил в своей статье», — подчеркнул Стариков.

Он добавил, что у одного народа должно быть союзное государство. В качестве примера он привел Соединенные государства Америки.

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