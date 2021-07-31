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Трое жителей Саратова избили офицера полиции при оформлении ДТП
Происшествия
Трое жителей Саратова избили офицера полиции при оформлении ДТП
пресс-служба администрации Краснодара  / 

Саратов, 31 июля. Трое мужчин напали на офицера полиции во время оформления дорожно-транспортного происшествия. С сотрудника ДПС сбили фуражку и нанесли ему несколько ударов. 

Изначально нападавшие были недовольны действиями водителя эвакуатора, который хотел забрать один из автомобилей. Полицейский пытался остановить агрессивно настроенных мужчин, после чего сам стал мишенью для атаки. Одного из нападавших удалось задержать на месте, остальные скрылись. 

«К сожалению, подобные ситуации не являются чем-то исключительным. Особо горячие водители зачастую оскорбляют или даже атакуют офицеров полиции. Сотрудники ДПС зачастую оказываются не готовы к агрессии. Но наказание за подобные действия обязательно будет и окажется очень строгим», — рассказал корреспонденту ФАН сотрудник полиции Иван И. 

Ранее разбившего полицейскую машину жителя Саратовской области признали невменяемым. У мужчины нашли психическое расстройство.

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дтп саратов полиция
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