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Политолог Стариков прокомментировал заявление Зеленского о наследнике Киевской Руси
Политика
Политолог Стариков прокомментировал заявление Зеленского о наследнике Киевской Руси
Федеральное агентство новостей  /  Алексей Огородников

Москва, 31 июля. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина является наследницей Киевской Руси. Политический деятель Николай Стариков прокомментировал это обращение.

По мнению украинского лидера, 24 области и Крым — это «родные дети». При этом родным племянникам и дальним родственникам (намекает на Россию. — Прим. ред.) не стоит претендовать на это наследие. Политолог разобрал эту речь в интервью для YouTube-канала «Украина.ру». Он считает, что после развала Российской Империи, а затем СССР, начался раздел наследства.

«Сейчас, через 30 лет, Зеленский, как глава украинского государства, выступает с той точки зрения, что «вот это имущество — оно мое». Для него это деление имущества, и не более того», — отметил Стариков.

Он добавил, что президент Украины не может говорить об истории и тысячелетней культуре. Он имеет в виду территории, а не людей.

«Он не говорит ни о чем, что выходит за рамки материального понимания. Он, как желающий забрать себе часть наследства, а может быть и все, пытается очернить всех остальных», — резюмировал эксперт.

Ранее Глава крымского парламента Владимир Константинов раскритиковал Зеленского за речи о Крыме в День крещения Руси.

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Николай Стариков украина зеленский киевская русь
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