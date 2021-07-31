Жители турецкого Измира запечатлели падающий метеор

, 31 июля. Жители турецкого Измира заметили яркий метеор в небе. Пользователи социальных сетей сделали множество фото и видео с необычным явлением.

В ночь на 31 июля жители Турции отвлеклись от лесных пожаров на падающий метеор, сообщения о котором стали поступать около 02:00 по местному времени. Некоторые очевидцы сообщали о сильном звуке, как при взрыве. Официального подтверждения падения метеора не поступало. Жители Турции шутливо уже готовятся к нашествию зомби, после произошедших катаклизмов.

В Турции вспыхнули сильные лесные пожары в провинции Анталия. Более 180 человек пострадали в результате пожаров. Российские многоцелевые самолеты-амфибии Бе-200 помогают в тушении лесных пожаров в Турции.