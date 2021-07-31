Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 июля 09:44
09:43
Общество
Режим ношения масок в метро продлен в Петербурге до 29 августа
09:42
Происшествия
Спасатели сообщили об одном пострадавшем при взрыве в Самаре
09:39
Общество
Врачи назвали самую полезную кашу для диабетиков
09:33
Спорт
Российские саблистки попали в финал Олимпийских игр в Токио
09:33
Технологии
Давление в российском модуле МКС резко упало из-за утечки воздуха
09:31
Происшествия
Вооруженный ножом мужчина упал с пятиэтажного дома в центре Новосибирска
09:26
Происшествия
Экс-полицейский и его сообщники отправились за решетку за кражу химической продукции
09:23
Политика
Горбачев предложил привлечь Британию, Францию и КНР к переговорам о ядерном разоружении
09:23
Экономика
Назван комфортный для выплаты ипотеки доход семьи в России
09:22
Общество
Жителей Петербурга предупредили о теплой и дождливой субботе
Все новости

Жители турецкого Измира запечатлели падающий метеор
Общество
Жители турецкого Измира запечатлели падающий метеор
pixabay.com

, 31 июля. Жители турецкого Измира заметили яркий метеор в небе. Пользователи социальных сетей сделали множество фото и видео с необычным явлением.

В ночь на 31 июля жители Турции отвлеклись от лесных пожаров на падающий метеор, сообщения о котором стали поступать около 02:00 по местному времени. Некоторые очевидцы сообщали о сильном звуке, как при взрыве. Официального подтверждения падения метеора не поступало. Жители Турции шутливо уже готовятся к нашествию зомби, после произошедших катаклизмов.

В Турции вспыхнули сильные лесные пожары в провинции Анталия. Более 180 человек пострадали в результате пожаров. Российские многоцелевые самолеты-амфибии Бе-200 помогают в тушении лесных пожаров в Турции.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Жители турецкого Измира запечатлели падающий метеор
турция свет метеор
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru