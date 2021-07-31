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«Очень на овцу похожи»: Корчевников раскритиковал изменщиков
Шоу-бизнес
«Очень на овцу похожи»: Корчевников раскритиковал изменщиков
Из личного архива Бориса Корчевникова

Москва, 31 июля. Телеведущий Борис Корчевников очень негативно относится к изменам в семье. Он уверен, что вина за это лежит на обоих супругах, но большая часть ответственности приходится на мужа.

Новой гостьей программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» стала актриса Юлия Куварзина. Она сообщила, что некоторое время назад увела из семьи будущего мужа и коллегу Алексея Аптовцева. Артистка также отметила, что не считает себя разлучницей, потому что в тот момент ее возлюбленный с супругой не жили вместе и были на грани развода.

«Мне очень обидно за мужчин, когда говорят о том, что их увели из семьи. Мне кажется, увести можно... овцу, козу, но не человека», — сказала актриса.

Куварзина добавила, что семью крайне тяжело развалить, если в отношениях все хорошо. Однако Корчевников парировал ее тезис.

«Некоторые мужчины очень на овцу похожи!» — заявил ведущий.

Однако Юлия стала опровергать слова Корчевникова. Она заявила, что мужчины отличаются от овец тем, что делают все во благо себе. Однако она подчеркнула, что ее избранник, конечно же, не такой.

Недавно Борис Корчевников обратился к поклонникам за помощью. Телеведущий является верующим человеком и его беспокоит судьба церкви в Калужской области.

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измена корчевников куварзина
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