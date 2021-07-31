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Губернатор Камчатки продлил масочный режим до осени
Общество
Губернатор Камчатки продлил масочный режим до осени
pixabay.com

Петропавловск-Камчатский, 31 июля. Новое постановление о продлении масочного режима в регионе подписал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Требования о ношении масок в общественных местах и транспорте продлили до 31 августа. Кроме этого, приезжающие в Камчатский край туристы должны будут иметь либо справку о вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, либо документ, подтверждающий, что человек переболел COVID-19 не менее, чем шесть месяцев назад. Для заселения в гостиницы Камчатки понадобятся такие же документы.

Недавно россиянам перечислили, какие меры по COVID-19 действуют в разных регионах страны. Актуальный список составили специалисты аналитической службы сервиса «Туту.ру».

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