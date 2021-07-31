Эндокринолог назвала разрушающую поджелудочную железу еду

Москва, 31 июля. Кандидат медицинских наук эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова назвала еду, от употребления которой гибнут клетки поджелудочной железы.

По словам специалиста, избыточным накоплением жировой ткани чреват избыток калорийной или сладкой пищи в рационе.

«В жировой ткани неизбежно возникает системное воспаление с оксидативным стрессом, на фоне которого развивается инсулинорезистентность, и гибнут клетки поджелудочной железы (не только они), вырабатывающие инсулин», — сообщила в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук.

Специалист отметила, что промежуток между приемами пищи должен быть не менее трех и не более пяти часов. Врач подчеркнула, что дольше пяти часов голодать «точно не стоит».

Павлова уточнила, что при правильном интервале между приемами пищи активируется липопротеинлипаза (ЛПЛ), которая отслеживает уровень питательных веществ. При их долгом и регулярном отсутствии ЛПЛ повышает активность в жировой ткани, запуская формирование жировых запасов, заключила эндокринолог.

Эндокринолог поликлиники №2 Химкинской областной больницы Оксана Дюкарева назвала два эффективных способа избавления от лишнего веса. Специалист посоветовала уменьшить калорийность питания на 500-1000 килокалорий от типичного рациона и увеличить объем физических нагрузок.