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Вильфанд предупредил россиян о дефиците осадков в некоторых регионах
Общество
Вильфанд предупредил россиян о дефиците осадков в некоторых регионах
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Москва, 31 июля. Дефицит осадков ожидается в августе в ряде российских регионов, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, «дефицит осадков» ожидается в южной половине европейской части России, на всей территории к югу от Московской области, а также в южной половине Урала, сообщает ТАСС.

Кроме того, осадков будет не хватать на юге Сибирского федерального округа в Кемеровской, Томской, Омской и Новосибирской областях, в Алтайском крае, на юге Красноярского края, юге Якутии и всей Иркутской области.

Избыток осадков прогнозируется в августе на севере Якутии, севере Красноярского края, в Приморском крае и Забайкалье.

На следующей неделе в ряде регионов России ожидается аномальная жара. В частности, высокие температуры воздуха установятся в регионах Поволжья и Черноземья, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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