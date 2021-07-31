Политолог Стариков объяснил, почему Байден перенес встречу с Зеленским

Москва, 31 июля. Президент США Джо Байден не может выделить время для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом рассказал политический деятель Николай Стариков.

В интервью для YouTube-канала «Украина.ру» общественник объяснил, что глава Белого дома смог встретиться с белорусским оппозиционером Светланой Тихановской потому, что эта встреча длилась не более 15 минут. Для переговоров с украинским коллегой нужно больше времени.

«Зеленский все-таки глава государства. И 15 минут не солидно с ним общаться. Надо хотя бы 20-22 минуты. Видимо 22 минуты для встречи с Зеленским нет. Когда будет полчаса свободного графика, тогда и будет встреча», — отметил Стариков.

По его мнению, тот факт, что президент Украины до сих пор не посетил США, а Тихановская встретилась с Байденом, не должен расстраивать Зеленского. У него есть масса своих проблем.

«Отсутствие встречи с американским президентом он уже пережил, уже поплакал в подушку. Дальше он занимается тем, чем он занимался до этого: ничем. Говорить, что Зеленский управляет украинским государством, мне кажется, значит, противоречить фактам», — резюмировал эксперт.

Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил, что Зеленский боится внутреннего заговора, а потому проводит зачистку в рядах СБУ и минобороны.