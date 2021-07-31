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Депутат Рады предрек украинцам рост цен на ЖКХ на 70%

  /   Обновлено: 31 июля 2021 08:10
Политика
Депутат Рады предрек украинцам рост цен на ЖКХ на 70%
wikipedia.org  /  Aleksej Leonov/CC BY-SA 2.0

Киев, 31 июля. Депутат Верховной рады Украины Волынец предупредил украинцев, что скоро стоимость услуг ЖКХ вырастет на 70%.

Во время предстоящего отопительного сезона Киев может оказаться на пороге веерных отключений и существенного роста цен на энергоносители, а это спровоцирует подорожание, заявил политик в эфире телеканала «Украина 24».

Не менее оптимистичный прогноз сделала недавно депутат Рады от партии «Слуга народа» Людмила Буймистер, которая сообщила, что энергосистема страны уверенно скатывается в пропасть из-за дефицита угля и газа. По ее словам, подготовка к отопительному сезону сорвалась.

В стране назревают проблемы и более локальные. Например, писатель Андрей Кокотюха недавно рассказал, почему на Украине плохи дела со внутренним туризмом.

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украина жкх цены
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